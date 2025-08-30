Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Luan Simnica (in weiß), ist in Saarbrücken mächtig gestolpert. Am Ende gibt es eine Klatsche.
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Luan Simnica (in weiß), ist in Saarbrücken mächtig gestolpert. Am Ende gibt es eine Klatsche. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ein Doppelschlag binnen 84 Sekunden und zwei späte Treffer: Erzgebirge Aue geht in Saarbrücken unter
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der FC Erzgebirge bleibt in der Fremde weiter sieg- und punktlos. Beim 1. FC Saarbrücken gab es eine 1:4-Pleite.

Saarbrücken.

Der FC Erzgebirge Aue konnte nur eines seiner bislang sechs Auswärtsspiele beim 1. FC Saarbrücken gewinnen. Dieser eine Sieg im Ludwigspark (ein 3:1-Erfolg nach Verlängerung in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde) aber liegt bereits 14 Jahre zurück – eine Negativserie, die am Samstagnachmittag endlich ein Ende finden sollte. Doch daraus wurde nichts: Die Lila-Weißen gingen trotz eines engagierten Auftritts in „Ostfrankreich“ leer aus und verloren beim Aufstiegsaspiranten deutlich mit 1:4 (0:2).

Guter Beginn der Härtel-Elf

„Wir wollen mit Selbstvertrauen auftreten und möglichst auch gewinnen. Das ist das Ziel. Wir fahren nicht sieben, acht Stunden durch die Gegend, um nur ein höflicher Gast zu sein“, hatte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich noch vor der Partie am Mikrofon von „Magenta-Sport“ betont und damit deutlich gemacht, dass sich die Auer im Saarland viel vorgenommen hatten. Und das zeigte die auf drei Positionen veränderte Elf von Cheftrainer Jens Härtel (Erik Majetschak, Luan Simnica und Erik Weinhauer rückten im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Havelse für Anthony Barylla, Jonah Fabisch (Gehirnerschütterung) und Moritz Seiffert ins Team) auch in den ersten 30 Minuten. Die Erzgebirger hatten mehr Spielanteile, standen defensiv stabil und setzten in der Offensive immer wieder Akzente. Erst rettete Ex-Aue-Profi Calogero Rizzuto in größter Not gegen Jannic Ehlers (11.), dann schloss Ex-Saarbrücker Julian Günther-Schmidt (12.) aus 20 Metern ab, FCS-Keeper Phillip Menzel aber parierte problemlos. Mehr zupacken musste der Schlussmann in der 29. Minute, als Jannic Ehlers aus gut 30 Metern ein mächtiges Pfund abfeuerte. Der Torhüter entschärfte zwar die Szene, doch Aue war dem Führungstor sichtbar näher als die Hausherren. Die Heimfans waren mit dem Auftritt ihrer Mannschaft deshalb alles andere als zufrieden. Einige Pfiffe ertönten im Ludwigspark.

Aus dem Nichts: Doppelschlag in 84 Sekunden

Aus dem Nichts aber durften die Saarbrücker Fans jubeln – und das sogar zweimal innerhalb von nur 84 Sekunden. Im Mittelpunkt war dabei Florian Pick. Nach einem gefährlichen Pick-Abschluss (33.) gab es Abstoß für die Gäste, die sich nun flach aus dem Strafraum kombinieren wollten. Doch dann der Lapsus von Ryan Malone: Der Innenverteidiger spielte Gegenspieler Kasim Rabihic den Ball in die Füße, anschließend flankte Pick punktgenau auf den Kopf von Stürmer Kai Brünker, der das Auer Geschenk zur Führung dankend entgegennahm (33.). Doch damit nicht genug: Kurz nach dem Anstoß der nächste Ballverlust der Veilchen, über Rodney Elongo-Yombo kam der Ball zu Pick, der mit einem strammen Schuss vollendete – der Doppelschlag. Direkt im Gegenzug scheiterte Weinhauer mit einer tollen Einzelaktion an Menzel und verpasste damit die sofortige Reaktion (36.). So ging es in die Halbzeit.

Saarbrücken macht es deutlich

Nach dem Seitenwechsel passierte in beiden Strafräumen zunächst wenig. Aue wechselte zur Pause doppelt, brachte mit Mika Clausen und Maximilian Schmid zwei Offensivakteure ins Spiel. Den ersten nennenswerten Abschluss aber gab es dennoch erst in der 70. Spielminute: Stefaniak prüfte Menzel mit einem tollen Freistoß. Ansonsten strahlten die Veilchen wenig bis gar keine Torgefahr aus. Trotzdem durften die gut 300 mitgereisten Veilchenfans noch einmal hoffen: Maximilian Schmid verkürzte aus dem Nichts auf 1:2 (77.) und sorgte so noch einmal für erhöhte Risikobereitschaft der Härtel-Elf. Mit aller Macht spielten die Erzgebirger nach vorn, ohne aber Chancen zu generieren. Die sich bietenden Räume nutzten die Saarbrücker im Gegenzug eiskalt. Pick vollendete ein tolles Dribbling zum 3:1 (86.), Elongo-Yombo (90.) machte es dann so richtig deutlich.

Aue verliert 1:4 in Saarbrücken und bleibt damit seit dem 1. März (2:0 in Wiesbaden) in der Fremde weiter sieglos. Zehn der zwölf Auswärtsspiele unter Trainer Härtel haben die Lila-Weißen verloren.

Statistik
Saarbrücken: Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel - Rizzuto (V(74. Fahrner), Krahn (V/74. Zeitz), Schumacher - Rabihic - Pick (V/90. Civeja), Elongo-Yombo, Brünker (V/90.+3 P. Schmidt)
Aue: Männel (V) - Majetschak (46. Clausen), Malone, Zobel - Fallmann (71. Barylla/V), Simnica (86. Seiffert), Uhlmann (V), Ehlers - Weinhauer (46. Schmid), Stefaniak - Günther-Schmidt (71. Guttau)
SR.: Exuzidis (Castrop-Rauxel). Zuschauer: 11.714. Tore: 1:0 Brünker (33.), 2:0 Pick (34.), 2:1 Schmid (77.), 3:1 Pick (86.), 4:1 Elongo-Yombo

