Enrico Böhme: Vom Fan zum Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue – „Es ist ein bisschen unwirklich“

Aue. Zum 1. Dezember tritt Enrico Böhme sein Amt als kaufmännischer Geschäftsführer beim FC Erzgebirge an. Im Exklusiv-Interview mit der „Freien Presse“ spricht der gebürtige Stollberger über seine neue Rolle.

Freie Presse: Hallo Herr Böhme! Seit der Jugend sind Sie Fan und Stadionbesucher des FC Erzgebirge: Wie fühlt es sich nun an, kaufmännischer Geschäftsführer „ihres" Vereins zu sein?