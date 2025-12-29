Erzgebirge-Aue-Cheftrainer Härtel über das komplizierte Jahr 2025: „Es ist viel passiert“

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Härtel ist seit einem Jahr als Cheftrainer des FC Erzgebirge tätig.
Jens Härtel ist seit einem Jahr als Cheftrainer des FC Erzgebirge tätig. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Nils Brendel, Athletiktrainer der Veilchen, hier im Trainingslager vor der Saison in Bad Gögging.
Nils Brendel, Athletiktrainer der Veilchen, hier im Trainingslager vor der Saison in Bad Gögging. Bild: Paul Steinbach/Archiv
Jörg Emmerich wurde im Dezember von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten.
Jörg Emmerich wurde im Dezember von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Der neue Co-Trainer: Ex-Magdeburg-Stürmer Lars Fuchs.
Der neue Co-Trainer: Ex-Magdeburg-Stürmer Lars Fuchs. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Jens Härtel hat die Weihnachtstage in Südtirol verbracht.
Jens Härtel hat die Weihnachtstage in Südtirol verbracht. Bild: G. Krieg/Picture Point/Archiv
Jens Härtel ist seit einem Jahr als Cheftrainer des FC Erzgebirge tätig.
Jens Härtel ist seit einem Jahr als Cheftrainer des FC Erzgebirge tätig. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Nils Brendel, Athletiktrainer der Veilchen, hier im Trainingslager vor der Saison in Bad Gögging.
Nils Brendel, Athletiktrainer der Veilchen, hier im Trainingslager vor der Saison in Bad Gögging. Bild: Paul Steinbach/Archiv
Jörg Emmerich wurde im Dezember von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten.
Jörg Emmerich wurde im Dezember von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Der neue Co-Trainer: Ex-Magdeburg-Stürmer Lars Fuchs.
Der neue Co-Trainer: Ex-Magdeburg-Stürmer Lars Fuchs. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Jens Härtel hat die Weihnachtstage in Südtirol verbracht.
Jens Härtel hat die Weihnachtstage in Südtirol verbracht. Bild: G. Krieg/Picture Point/Archiv
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge-Aue-Cheftrainer Härtel über das komplizierte Jahr 2025: „Es ist viel passiert“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aue. Im Exklusiv-Interview der „Freien Presse“ spricht Härtel ausführlich über seine ersten zwölf Monate im Erzgebirge. Aber auch über seine Verantwortung als Sohn und seine Wünsche für das Jahr 2026.

Freie Presse: Hallo Herr Härtel! Der Heimsieg gegen Schweinfurt unmittelbar vor Weihnachten war extrem wichtig. Wie groß war die Erleichterung?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
19:10 Uhr
3 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
19:02 Uhr
2 min.
Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert
Felix Hoffmann wird bester Deutscher zum Tournee-Auftakt.
Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
18.12.2025
4 min.
Erzgebirge Aue vor wichtigem Heimspiel gegen den Tabellenletzten: „Der Druck ist nicht größer“
Gelingt Jens Härtel (re.) und dessen neuem Co-Trainer Lars Fuchs der erste gemeinsame Sieg?
Der FCE trifft im letzten Spiel des Jahres auf den 1. FC Schweinfurt. Vor heimischer Kulisse braucht es einen Sieg. Kann die Offensive im Vergleich zum Duisburg-Spiel eine Schippe drauflegen?
Paul Steinbach
10.12.2025
5 min.
Riesenknall beim FC Erzgebirge Aue: Heidrich am 48. Geburtstag entlassen – Fuchs neuer Co-Trainer
Matthias Heidrich (M.) ist nicht mehr Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue, Jörg Emmerich (l.) nicht mehr Co-Trainer. Cheftrainer Jens Härtel (r.) erhält weiterhin das Vertrauen.
Der Fußball-Drittligist reagiert auf den sportlichen Misserfolg und stärkt die Position von Cheftrainer Jens Härtel. Das Statement des Präsidenten ist deutlich.
Paul Steinbach
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
Mehr Artikel