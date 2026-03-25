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Mittelstürmer Marcel Bär und der FC Erzgebirge Aue befinden sich in keiner einfachen Situation.
Mittelstürmer Marcel Bär und der FC Erzgebirge Aue befinden sich in keiner einfachen Situation. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
Mittelstürmer Marcel Bär und der FC Erzgebirge Aue befinden sich in keiner einfachen Situation.
Mittelstürmer Marcel Bär und der FC Erzgebirge Aue befinden sich in keiner einfachen Situation. Foto: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: „Es ist einfach bitter“ – Marcel Bär über Phantomtor, Frust und seine Zukunft
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Aue. Nach der Niederlage in Mannheim mit vielen strittigen Szenen spricht Marcel Bär über das Phantomtor, die Schiedsrichterleistung und die mentale Belastung nach dem erneuten Rückschlag. Außerdem blickt der Angreifer auf das Pokalspiel gegen Lichtenstein.

Freie Presse: Hallo, Herr Bär! Wie haben Sie die Niederlage vom vergangenen Wochenende verarbeitet?
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