Erzgebirge Aue: „Es ist einfach bitter“ – Marcel Bär über Phantomtor, Frust und seine Zukunft

Aue. Nach der Niederlage in Mannheim mit vielen strittigen Szenen spricht Marcel Bär über das Phantomtor, die Schiedsrichterleistung und die mentale Belastung nach dem erneuten Rückschlag. Außerdem blickt der Angreifer auf das Pokalspiel gegen Lichtenstein.

Freie Presse: Hallo, Herr Bär! Wie haben Sie die Niederlage vom vergangenen Wochenende verarbeitet? Freie Presse: Hallo, Herr Bär! Wie haben Sie die Niederlage vom vergangenen Wochenende verarbeitet?