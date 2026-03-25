FC Erzgebirge Aue
Aue. Nach der Niederlage in Mannheim mit vielen strittigen Szenen spricht Marcel Bär über das Phantomtor, die Schiedsrichterleistung und die mentale Belastung nach dem erneuten Rückschlag. Außerdem blickt der Angreifer auf das Pokalspiel gegen Lichtenstein.
Freie Presse: Hallo, Herr Bär! Wie haben Sie die Niederlage vom vergangenen Wochenende verarbeitet?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.