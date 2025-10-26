Erzgebirge Aue holt Punkt in Hoffenheim: Cheftrainer Härtel spricht ein Kompliment aus

Der FCE hat das zweite Auswärtsspiel in Serie nicht verloren. Und dabei ging es überhaupt nicht gut los. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Nach so einem Horror-Start zurückzukommen... Wir bekommen nach dem Fehler von Tristan Zobel und Paul Seidel das Gegentor. Normalerweise ist es so, dass Hoffenheim dann sich bietende Räume sehr gut nutzt und sich viele weitere Torchancen... Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Nach so einem Horror-Start zurückzukommen... Wir bekommen nach dem Fehler von Tristan Zobel und Paul Seidel das Gegentor. Normalerweise ist es so, dass Hoffenheim dann sich bietende Räume sehr gut nutzt und sich viele weitere Torchancen...