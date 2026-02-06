MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld.
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski fordert mannschaftliche Geschlossenheit.
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski fordert mannschaftliche Geschlossenheit. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT/Archiv
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld.
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski fordert mannschaftliche Geschlossenheit.
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski fordert mannschaftliche Geschlossenheit. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat.
Sportgeschäftsführer Michael Tarnat. Bild: Roger Petzsche/PICTURE POINT/Archiv
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue im Abstiegskampf – Präsident Schlesinger appelliert: „Es geht nur gemeinsam!“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag trifft der FC Erzgebirge im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski auf den 1. FC Saarbrücken. Gegen den Mitabstiegskandidaten braucht es Geschlossenheit.

Eine Woche ist es her, als die Nerven in der Anhängerschaft des FC Erzgebirge Aue so richtig blank lagen. Der Fußball-Drittligist hatte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse gerade die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel kassiert, damit die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, als etliche der 500 mitgereisten Fans...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
03.02.2026
4 min.
Dabrowski ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue: „Es gibt nur einen Weg“
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist einen Nachfolger präsentiert. Christoph Dabrowski soll den FC Erzgebirge vor dem Abstieg bewahren.
Paul Steinbach
04.02.2026
4 min.
Krisenbewältigung bei Erzgebirge Aue: Dabrowski setzt auf Teamgeist und Gespräche
Neu-Cheftrainer Christoph Dabrowski (r.), hier im Gespräch mit Co-Trainer Lars Fuchs, leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit in Aue.
Christoph Dabrowski leitete am Dienstag seine erste Trainingseinheit bei dem Fußball-Drittligisten. Wie der neue Cheftrainer dabei aufgetreten ist und welche Baustellen sich bestätigt haben.
Paul Steinbach
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel