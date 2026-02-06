Erzgebirge Aue im Abstiegskampf – Präsident Schlesinger appelliert: „Es geht nur gemeinsam!“

Am Samstag trifft der FC Erzgebirge im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski auf den 1. FC Saarbrücken. Gegen den Mitabstiegskandidaten braucht es Geschlossenheit.

Eine Woche ist es her, als die Nerven in der Anhängerschaft des FC Erzgebirge Aue so richtig blank lagen. Der Fußball-Drittligist hatte mit dem 1:3 (1:0) beim TSV Havelse gerade die dritte Niederlage im dritten Rückrundenspiel kassiert, damit die zweite gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, als etliche der 500 mitgereisten Fans...