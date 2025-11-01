Erzgebirge Aue nach irrer Schlussphase siegreich im Sieben-Tore-Spektakel: „Ein unvergesslicher Moment“

Es waren 90 Minuten, die so schnell keiner der 8500 Zuschauer im Erzgebirgsstadion vergessen wird. Der FCE hat einen spektakulären Heimsieg eingefahren. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Michael Wimmer, Jahn-Regensburg-Chefcoach: „Es war eine relativ ausgeglichene Anfangsphase, eine ausgeglichene erste Halbzeit. Wir gehen in Rückstand, machen noch vor der Pause den Ausgleich. Dann gehen wir mit dem nächsten Standardtor wieder in Rückstand, schaffen erneut den Ausgleich und gehen sogar in Führung. Dann haben wir sehr, sehr...