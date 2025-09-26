Erzgebirge Aue nimmt Linksverteidiger Jamilu Collins unter Vertrag

Der 31-Jährige soll die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Freitagnachmittag die Verpflichtung von Linksverteidiger Jamilu Collins bekanntgegeben. Man reagiere damit auf die Vakanz auf der Linksverteidigerposition, welche sich durch die Verletzung des etatmäßigen Linksverteidigers Moritz Seiffert ergeben hatte. Eine Spielberechtigung für das Heimspiel am...