Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue.
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue. Bild: FC Erzgebirge Aue
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue.
Linksverteidiger Jamilu Collins wechselt zum FC Erzgebirge Aue. Bild: FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue nimmt Linksverteidiger Jamilu Collins unter Vertrag
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 31-Jährige soll die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Freitagnachmittag die Verpflichtung von Linksverteidiger Jamilu Collins bekanntgegeben. Man reagiere damit auf die Vakanz auf der Linksverteidigerposition, welche sich durch die Verletzung des etatmäßigen Linksverteidigers Moritz Seiffert ergeben hatte. Eine Spielberechtigung für das Heimspiel am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
10.09.2025
1 min.
FC Erzgebirge Aue bekundet Interesse an Linksverteidiger von Cardiff City
Jamilu Collins ist seit dem 1. Juli 2025 vereinslos.
Laut Medienberichten soll der Ex-Paderborn-Profi Jamilu Collins ins Lößnitztal wechseln. Der Nigerianer würde damit die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.
Thomas Kaufmann
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
19.09.2025
3 min.
Attacke auf Fans des FSV Zwickau im Erzgebirge: Durchsuchungen bei Verdächtigen
Der Gästebereich im Beierfelder Stadion. Da hatte sich im Juni der Angriff ereignet.
Im Juni sind bei einem Nachwuchsspiel in Beierfeld mehrere Menschen von Angreifern durch Schläge und Tritte verletzt worden. Die Ermittler der Kripo konzentrieren sich auf die aktive Fanszene des FC Erzgebirge Aue.
Kjell Riedel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel