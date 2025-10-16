Erzgebirge Aue ohne Stammkräfte gegen Mannheim: Diese Spieler ersetzen Uhlmann und Barylla

FCE-Chefcoach Jens Härtel muss gegen Waldhof Mannheim seine Startelf im Vergleich zu den letzten Spielen umbauen. Kommt ein Eigengewächs zu seinem Drittliga-Startelfdebüt?

Am Freitagabend trifft der FC Erzgebirge Aue vor heimischer Kulisse auf den SV Waldhof Mannheim. Unter Flutlicht wollen die Veilchen ihre Serie auf vier Drittligaspiele ohne Niederlagen ausbauen. Wie die „Freie Presse" bereits berichtete, hat Cheftrainer Jens Härtel einen Plan geschmiedet und seine Mannschaft intensiv darauf vorbereitet, das...