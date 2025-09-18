Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marvin Stefaniak (rechts) diskutiert mit Schiedsrichter Max Burda (links).
Marvin Stefaniak (rechts) diskutiert mit Schiedsrichter Max Burda (links). Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
Marvin Stefaniak (rechts) diskutiert mit Schiedsrichter Max Burda (links).
Marvin Stefaniak (rechts) diskutiert mit Schiedsrichter Max Burda (links). Bild: S. Sonntag/PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge-Aue-Profi Stefaniak: „In Summe ist es meine Schuld“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marvin Stefaniak hadert nach der Niederlage beim FC Energie Cottbus mit der entscheidenden Szene des Spiels. Der Aue-Profi und der Sportchef blicken dennoch positiv auf das kommende Wochenende.

Es war die entscheidende Szene des Spiels: Marvin Stefaniak packte Cottbus’ Ausnahmekönner Tolcay Cigerci unmittelbar vor dem eigenen Strafraum am Arm und ließ ihn gerade so noch rechtzeitig los. Der Energie-Offensivspieler lief bis in den Sechzehner weiter und ging dann zu Boden. Schiedsrichter Max Burda zögerte keine Sekunde, pfiff zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
17.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue verliert Ostderby bei Energie Cottbus: Strittige Elfmeter-Szene sorgt für Entscheidung
Der FC Erzgebirge Aue hat ein umkämpftes Derby gegen Energie Cottbus verloren. Die Mannschaft um Jannic Ehlers (links) hatte erneut einen ordentlichen Auftritt hingelegt.
Die Veilchen rutschen in der Dritten Fußball-Liga immer tiefer in die Ergebniskrise. Trotz eines couragierten Auftrittes gab es in Cottbus die nächste Auswärtsniederlage. Die Lausitzer setzten sich mit 2:1 (1:1) durch.
Paul Steinbach
17.09.2025
4 min.
Erzgebirge Aue mit Strafstoß-Frust: „Das ist ein Skandal!“ – Die Stimmen zur Niederlage in Cottbus
Marvin Stefaniak hat nach Spielende Redebedarf mit Schiedsrichter Max Burda.
Die Veilchen haben einen leidenschaftlichen, couragierten Auftritt im Derby gegen Energie Cottbus hingelegt, sich aber nicht belohnen können. Für Ärger sorgt die entscheidende Szene des Spiels. „Freie Presse“ liefert die Spielstimmen.
Paul Steinbach
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
Mehr Artikel