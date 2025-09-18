Erzgebirge-Aue-Profi Stefaniak: „In Summe ist es meine Schuld“

Marvin Stefaniak hadert nach der Niederlage beim FC Energie Cottbus mit der entscheidenden Szene des Spiels. Der Aue-Profi und der Sportchef blicken dennoch positiv auf das kommende Wochenende.

Es war die entscheidende Szene des Spiels: Marvin Stefaniak packte Cottbus’ Ausnahmekönner Tolcay Cigerci unmittelbar vor dem eigenen Strafraum am Arm und ließ ihn gerade so noch rechtzeitig los. Der Energie-Offensivspieler lief bis in den Sechzehner weiter und ging dann zu Boden. Schiedsrichter Max Burda zögerte keine Sekunde, pfiff zum...