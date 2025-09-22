Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ryan Malone wurde für zwei Spiele gesperrt.
Ryan Malone wurde für zwei Spiele gesperrt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Ryan Malone wurde für zwei Spiele gesperrt.
Ryan Malone wurde für zwei Spiele gesperrt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue: Rotsperre für Malone - Urteil steht fest
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Feldverweis in Osnabrück hat nur eine kurze Sperre für den Abwehrspieler zur Folge.

Aue.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss zwei Spiele auf Ryan Malone verzichten. Der Abwehrspieler erhielt eine entsprechende Sperre nach seinem Platzverweis bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim VfL Osnabrück. Malone hatte mit einem Foul in der 90. Minute als letzter Mann ein weiteres Gegentor verhindern wollen. Für die Notbremse war er mit der Roten Karte belegt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
3 min.
„Das will das Erzgebirge sehen“: Aue-Profis wollen an Hansa-Auftritt anknüpfen
Ryan Malone (re.) und Co. warfen sich am Sonntag zum Saisonauftakt gegen den FC Hansa Rostock voll hinein. Geht es auch so weiter?
Der FC Erzgebirge Aue ist mit einem starken Auftritt in die neue Drittligasaison gestartet. Diese Leistung soll die Basis werden.
Paul Steinbach
20.09.2025
5 min.
Erzgebirge Aue verliert in Osnabrück: Pfostenpech, Handelfmeter, Platzverweis und eine verpasste Aufholjagd
Julian Guttau (in schwarz) war in der ersten Hälfte im Pech, als er nur den Pfosten traf.
Im Veilchen-Duell hat die Härtel-Elf erneut das Nachsehen. In Osnabrück gibt es für den FCE eine 1:3-Niederlage.
Paul Steinbach
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel