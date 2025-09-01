Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportchef Matthias Heidrich hadert mit dem Auftritt in Saarbrücken.
Sportchef Matthias Heidrich hadert mit dem Auftritt in Saarbrücken. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Sportchef Matthias Heidrich hadert mit dem Auftritt in Saarbrücken.
Sportchef Matthias Heidrich hadert mit dem Auftritt in Saarbrücken. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge-Aue-Sportchef Heidrich nach bescheidenem Saisonstart: „Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sportgeschäftsführer ärgert sich nach der Niederlage in Saarbrücken über die Fehlerhaftigkeit der Veilchen. Von einem Auswärtsfluch will er nichts wissen.

Der FC Erzgebirge Aue wurde wieder einmal vom Auswärtsfluch heimgesucht. Zehn der letzten zwölf Auswärtsspiele haben die Veilchen unter Trainer Jens Härtel verloren – der letzte Sieg liegt bereits ein halbes Jahr zurück. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich will von einem Auswärtsfluch allerdings gar nichts wissen. „Das ist mir zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
30.08.2025
4 min.
Ein Doppelschlag binnen 84 Sekunden und zwei späte Treffer: Erzgebirge Aue geht in Saarbrücken unter
Der FC Erzgebirge Aue, hier mit Luan Simnica (in weiß), ist in Saarbrücken mächtig gestolpert. Am Ende gibt es eine Klatsche.
Der FC Erzgebirge bleibt in der Fremde weiter sieg- und punktlos. Beim 1. FC Saarbrücken gab es eine 1:4-Pleite.
Paul Steinbach
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
28.08.2025
4 min.
Lässt Aue-Profi Günther-Schmidt seinen Knoten gegen den Ex-Club platzen?
Julian Günther-Schmidt trifft am Wochenende auf seinen alten Arbeitgeber.
Der FC Erzgebirge gastiert am Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Dort gab es bereits seit einigen Jahren nichts mehr zu holen.
Paul Steinbach
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
Mehr Artikel