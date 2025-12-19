MENÜ
Marcel Bär könnte an diesem Samstag gegen Schweinfurt wieder für den FC Erzgebirge Aue auf Torejagd gehen.
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue und die Trumpfkarte für das wichtige Heimspiel gegen Schweinfurt
Von Paul Steinbach
Ein verletzungsgeplagtes Jahr liegt hinter dem FCE. Im letzten Spiel 2025 wird Marcel Bär wieder im Kader stehen.

Sieben Monate lang musste der FC Erzgebirge Aue ohne seinen Torjäger auskommen. Im Oktober kehrte er ins Mannschaftstraining zurück, im November gab er nach sehr langer Verletzungspause sein Drittligacomeback, verletzte sich aber kurz darauf erneut. Nun ist er offenbar rechtzeitig fit geworden, um im letzten Spiel des Jahres im Kader zu stehen...
