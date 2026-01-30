MENÜ
Der FCE, hier mit Anthony Barylla (links) im Kopfballduell, verliert auch gegen Havelse.
Der FCE, hier mit Anthony Barylla (links) im Kopfballduell, verliert auch gegen Havelse. Bild: PICTURE POINT
Der FCE, hier mit Anthony Barylla (links) im Kopfballduell, verliert auch gegen Havelse.
Der FCE, hier mit Anthony Barylla (links) im Kopfballduell, verliert auch gegen Havelse. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue verliert trotz Führung beim TSV Havelse: Härtels Ende?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Drittes Rückrundenspiel, dritte Niederlage: Die Veilchen können auch in Hannover gegen den Tabellenvorletzten der 3. Liga nicht gewinnen. Folgen nun personelle Konsequenzen?

Hannover.

Mit einem Auswärtsspiel im Eilenriedestadion bei Hannover 96 II begann für Cheftrainer Jens Härtel vor etwas mehr als einem Jahr die Zeit an der Seitenlinie des FC Erzgebirge Aue. Schließt sich nun ein Kreis? Endet die gemeinsame Reise mit den Veilchen genau dort, wo alles anfing? So lauteten die Fragen vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Havelse, der seine Heimspiele im ebenjenen Eilenriedestadion in Hannover austrägt, und der arg unter Zugzwang stehenden Härtel-Elf. Fakt nämlich war: Eine weitere Niederlage würde die ohnehin schon gefährliche Ausgangslage im Drittliga-Abstiegskampf erheblich verschärfen. Und genau dies ist eingetreten: In Hannover verloren die Veilchen mit 1:3 (1:0) gegen den TSV Havelse.

Fabisch-Tor bringt keine Punkte

Jens Härtel nahm im Vergleich zur 0:3-Heimpleite gegen Ulm drei Veränderungen vor: Anthony Barylla ersetzte den rotgesperrten Ryan Malone, Neuzugang Vincent Ocansey rückte für den verletzten Julian Günther-Schmidt in die Startelf. Zudem setzte der Cheftrainer im Vergleich zu den Vorwochen auf Erfahrung und Führungsstärke zwischen den Pfosten. Mannschaftskapitän Martin Männel hütete anstelle von Louis Lord das Auer Tor.

Und Männel hatte lange kaum etwas zu tun. Stattdessen konnte er eine Auer Mannschaft beobachten, die erstmals seit Monaten wieder mit einer Fünfer-Abwehrreihe agierte und das Spielgeschehen kontrollierte. Und er sah im ersten Durchgang zwei große Möglichkeiten seiner Veilchen. Den ersten Hochkaräter ließ Ocansey, der im ersten Einsatz einen ordentlichen Eindruck hinterließ, fast schon kläglich liegen (38.). Besser machte es dann Jonah Fabisch unmittelbar vor dem Pausentee (45.+1).

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte dann Luan Simnica die Riesenchance auf das vorentscheidende 2:0 verpasst (53.). Zuletzt rächte sich dies, so auch diesmal. Simnica patzte zweimal, zweimal bestrafte dies Havelse. Erst traf Nassim Boujellab (74.), dann Lorenzo Paldino (81.). Robin Müller besorgte gar noch das 3:1 (90.+5). Aue verliert damit auch das dritte Schlüsselspiel des noch jungen Jahres. Härtels Ende? (past)

Statistik
Havelse: Opitz - Duah, Plume, Kolgeci (V) - Ilic, Berger, Aytun (63. Riedel) - Boujellab, Düker - Rexhepi (63, Müller), Paldino (90. Schepp)
Aue: Männel - Fallmann, Barylla (V), Uhlmann (84. Bornschein), Zobel, Collins - Fabisch (V) - Clausen (46. Simnica), Stefaniak (79. Guttau) - Bär (72. Ehlers), Ocansey
SR.: Kabalakli (Gelsenkirchen). Zuschauer: 1012. Tore: 0:1 Fabisch (45.+1), 1:1 Boujellab (74.), 2:1 Paldino (81.), 3:1 Müller (90.+5)

 
