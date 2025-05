Erzgebirge Aue verpflichtet Luan Simnica

Defensiver Mittelfeldspieler kommt von Absteiger SV Sandhausen zum Fußball-Drittlisten ins Lößnitztal.

Aue. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue ist erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Von Absteiger SV Sandhausen wechselt Luan Simnica ins Lößnitztal. Der 21-Jährige ist für das zentrale defensive Mittelfeld vorgesehen „Mit seiner Aggressivität und Körpersprache wird Luan Simnica unsere Mannschaft bereichern. Er hat seine erste Saison in der 3. Liga absolviert, steht voll im Saft und ist längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir trauen ihm zu, eine feste Größe zu werden“, erklärte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

Geboren im nordrhein-westfälischen Troisdorf durchlief der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, ehe er mit dem VfB Stuttgart II den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Für Albanien bestritt Luan Simnica bisher zwei Spiele in der U21-Nationalmannschaft. Inklusive seines Wechsels nach Sandhausen in der Winterpause 2024/25 absolvierte der 21-Jährige in der zurückliegenden Spielzeit 26 Partien in der 3. Liga und erzielte ein Tor. Beim FCE ist Luan Simnica der fünfte Neuzugang, zuletzt hatten die Veilchen die Verpflichtung von Defensivakteur Eric Uhlmann (22) bekanntgegeben. Der gebürtige Leipziger kommt von Hannover 96 II.