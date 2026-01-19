Erzgebirge-Aue-Verteidiger Ryan Malone voller Zuversicht: „Wir sind eine geile Mannschaft“

Auf den Fußball-Drittligisten warten die Wochen der Wahrheit. Führungsspieler Ryan Malone gibt sich nach dem Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte optimistisch.

Enttäuscht stand Ryan Malone in der Mixed-Zone des Ostseestadions. Wenige Augenblicke zuvor hatte er mit seinem FC Erzgebirge Aue in der allerletzten Aktion das Ostderby beim FC Hansa Rostock verloren. An seiner alten Wirkungsstätte hätte der Innenverteidiger seinen Ex-Club am liebsten geärgert und zumindest einen Punkt entführt. Nun aber...