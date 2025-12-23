MENÜ
Sebastian Hertner im Trikot des FC Erzgebirge Aue. Bild: Imago
Sebastian Hertner im Trikot des FC Erzgebirge Aue. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
Ex-Aue-Profi Sebastian Hertner im Ski-Urlaub tödlich verunglückt
Von Thomas Treptow
Der FC Erzgebirge trauert um seinen ehemaligen Spieler Sebastian Hertner, der bei einem tragischen Unfall mit einem Sessellift ums Leben kam.

Ex-Aue-Profi Sebastian Hertner ist tot. Wie die Veilchen auf ihrer Webseite informierten, kam der erst 34-Jährige bereits am 20. Dezember 2025 bei einem tragischen Unglück während des Winterurlaubs ums Leben. „Der FC Erzgebirge Aue trauert um seinen ehemaligen Spieler Sebastian Hertner und spricht dessen Familie und Angehörigen sein...
