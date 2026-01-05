Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat stellt sich beim FC Erzgebirge Aue vor: So tickt der neue Sportchef

FC Erzgebirge Aue
Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportdirektor des FC Erzgebirge. Am Montagabend hat er sich unmittelbar vor dem Testspiel gegen Union Berlin vorgestellt.
Begrüßungsrunde im Erzgebirgsstadion: Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist im Lößnitztal angekommen – und noch unmittelbar vor dem Testspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat er sich am Montagabend den Pressevertretern als neuer Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue vorgestellt. Minutenlang stand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.