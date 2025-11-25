Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Update
FC Erzgebirge Aue
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.

Es ist das Schlimmste, das einer Fanszene passieren kann. Es ist der Albtraum einer jeden Ultra-Gruppierung. Wie in Ultra-Kreisen und auf Internetplattformen kursiert, wurden die Führungsgruppen der Auer Ultras nach dem Drittliga-Heimspiel gegen die Bundesligareserve des VfB Stuttgart (0:0) überfallen und mehrere Zaunfahnen und Banner entwendet,...
