FC Erzgebirge Aue: Der coole Max – Männels Nachfolger ist schon da

Um die Torwartposition muss man sich beim FC Erzgebirge keine Sorgen machen. Max Uhlig wusste bei seinem Profidebüt alle zu überzeugen. Der Verein hat große Pläne mit ihm.

Wer als Fan des FC Erzgebirge am Samstag beim letzten Spiel dieser Drittligasaison beim TSV 1860 München dabei war, der hat in die Zukunft gesehen: Zwischen den Pfosten des Auer Kastens gab beim 1:1-Unentschieden Max Uhlig sein Profidebüt. Mit der Nummer 36 auf dem Trikot – in nicht so ferner Zeit soll er die Nummer 1 bei den Veilchen sein....