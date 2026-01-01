MENÜ
Michael Tarnat. Bild: Imago
Michael Tarnat. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Ehemaliger Bayern-Spieler wird neuer Sportdirektor
Redakteur
Von Paul Steinbach
Am Neujahrstag hat der Fußball-Drittligist die Neubesetzung des vakanten Postens bekanntgegeben und hat mit einem Ex-Nationalspieler und Ex-Champions-League-Sieger nun einen namhaften, neuen Sportgeschäftsführer.

Aue.

Am Abend des Neujahrstag und damit nur wenige Stunden vor dem Rückrunden-Trainingsauftakt hat der FC Erzgebirge Aue seinen neuen Sportgeschäftsführer bekanntgegeben. Wie der Fußball-Drittligist auf seinen Vereinskanälen erklärte, werde Michael Tarnat die vakante Position des Sportdirektors neu besetzen. Der ehemalige Nationalspieler und Champions-League-Sieger folgt damit auf den im Dezember freigestellten Ex-Veilchen-Profi Matthias Heidrich.

„Wir freuen uns, mit Michael Tarnat einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann für unseren FC Erzgebirge Aue begeistert zu haben. Er erhält von uns alle notwendige Unterstützung, um so schnell wie möglich anzukommen und perspektivisch die richtigen Entscheidungen treffen zu können“, wird Sportvorstand Jens Haustein in der Vereinsmitteilung zitiert. In den Auswahlprozess sei neben Präsident Thomas Schlesinger und Jens Haustein auch Steffen Ziffert als Berater eingebunden gewesen. Dieser hatte nach dem Heidrich-Aus seine Hilfe angeboten. Mit der Tarnat-Verpflichtung ist diesen Verantwortlichen ein großer Coup gelungen.

Der einstige Linksverteidiger Michael Tarnat absolvierte in seiner aktiven Laufbahn 363 Bundesligaspiele für den MSV Duisburg, den Karlsruher SC, den FC Bayern München (1997–2003) und Hannover 96, zudem lief er 19-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf und gehörte zum WM-Aufgebot 1998. Mit dem FC Bayern München holte Michael Tarnat 13 Titel, gewann mit dem deutschen Rekordmeister im Jahr 2001 die Champions League. „Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe“, so der 56 Jahre alte Michael Tarnat am Neujahrstag 2026, der nach Beendigung seiner Profifußballerkarriere sowohl beim FC Bayern München als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums fungierte und über ein hervorragendes Netzwerk verfügt.

