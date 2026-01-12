FC Erzgebirge Aue: Ein Winter ohne Pause – Jonah Fabischs unvergessliche Afrika-Cup-Erfahrungen

Der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge ist zwar mit der Nationalmannschaft Simbabwes in der Gruppenphase aus dem Endrundenturnier ausgeschieden. Seine Erfahrungen sind dennoch positiv.

Jonah Fabisch hatte eine sehr kurze Winterpause. Alle Fußballer des FC Erzgebirge genossen die freien Weihnachtstage und legten ein wenig die Beine hoch – alle außer ihm. Der 24-Jährige gehörte zum Afrika-Cup-Aufgebot der Nationalelf Simbabwes und kämpfte mit den „Warriors“ um das Überstehen der Gruppenphase und den Einzug in die...