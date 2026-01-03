FC Erzgebirge Aue: Ex-Bayern-Profi neuer Sportdirektor – So kam es zur Tarnat-Verpflichtung

Der Fußball-Drittligist hat einen neuen Sportgeschäftsführer. Dem Drittligisten ist ein Coup gelungen – auch dank eines Spielerberaters.

Minusgrade, Windböen und Schnee. Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue sind am Freitag im winterlichen Lößnitztal in die Vorbereitung auf den in 14 Tagen anstehenden Rückrundenauftakt gestartet. Warm eingepackt unter Mützen und mit Handschuhen ließen die Erzgebirger den Ball über den freigeschippten Trainingsplatz am...