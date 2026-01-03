MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue.
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue. Bild: Imago
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue.
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue. Bild: Imago
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Ex-Bayern-Profi neuer Sportdirektor – So kam es zur Tarnat-Verpflichtung
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Drittligist hat einen neuen Sportgeschäftsführer. Dem Drittligisten ist ein Coup gelungen – auch dank eines Spielerberaters.

Minusgrade, Windböen und Schnee. Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue sind am Freitag im winterlichen Lößnitztal in die Vorbereitung auf den in 14 Tagen anstehenden Rückrundenauftakt gestartet. Warm eingepackt unter Mützen und mit Handschuhen ließen die Erzgebirger den Ball über den freigeschippten Trainingsplatz am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
2 min.
FC Erzgebirge Aue: Mit einem neuen Coach – So lief der Trainingsauftakt der Härtel-Elf
Der Fußball-Drittligist ist am Freitagnachmittag in die Rückrundenvorbereitung gestartet. Mittendrin war auch ein neues Gesicht.
Paul Steinbach
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
01.01.2026
2 min.
FC Erzgebirge Aue: Ehemaliger Bayern-Spieler wird neuer Sportdirektor
Michael Tarnat.
Am Neujahrstag hat der Fußball-Drittligist die Neubesetzung des vakanten Postens bekanntgegeben und hat mit einem Ex-Nationalspieler und Ex-Champions-League-Sieger nun einen namhaften, neuen Sportgeschäftsführer.
Paul Steinbach
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
Mehr Artikel