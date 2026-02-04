FC Erzgebirge Aue hat Transferfrust! „Es ging nichts“

FC Erzgebirge Aue
Der Fußball-Drittligist hätte sich im zurückliegenden Transferfenster gern auf der ein oder anderen Position verstärkt. Doch daraus ist nichts geworden, eine Transferoffensive blieb aus.
In der vergangenen Woche hatte es immer wieder Gerüchte über mögliche Neuzugänge des FC Erzgebirge Aue gegeben. Es hat alles auf eine Transferoffensive des Fußball-Drittligisten hingedeutet, so war mit Boris Tashchy und Ricky Bornschein auch zwei Spielern aus den eigenen Reihen ein Wechsel nahegelegt worden. Doch die Transferoffensive blieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.