FC Erzgebirge Aue hat Transferfrust! „Es ging nichts“

Der Fußball-Drittligist hätte sich im zurückliegenden Transferfenster gern auf der ein oder anderen Position verstärkt. Doch daraus ist nichts geworden, eine Transferoffensive blieb aus.

In der vergangenen Woche hatte es immer wieder Gerüchte über mögliche Neuzugänge des FC Erzgebirge Aue gegeben. Es hat alles auf eine Transferoffensive des Fußball-Drittligisten hingedeutet, so war mit Boris Tashchy und Ricky Bornschein auch zwei Spielern aus den eigenen Reihen ein Wechsel nahegelegt worden. Doch die Transferoffensive blieb...