MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marcel Bär erzielte seinen ersten Drittligatreffer seit seinem Achillessehnenriss im März des vergangenen Jahres.
Marcel Bär erzielte seinen ersten Drittligatreffer seit seinem Achillessehnenriss im März des vergangenen Jahres. Bild: IMAGO/Andy Bünning
Marcel Bär erzielte seinen ersten Drittligatreffer seit seinem Achillessehnenriss im März des vergangenen Jahres.
Marcel Bär erzielte seinen ersten Drittligatreffer seit seinem Achillessehnenriss im März des vergangenen Jahres. Bild: IMAGO/Andy Bünning
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Torschütze Bär nach Derbyniederlage enttäuscht – „Ich will Spiele gewinnen“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die bittere Last-Minute-Niederlage bei Hansa Rostock hat allen Veilchen wehgetan. Marcel Bär konnte sich nur wenig über seinen Treffer freuen. Positiv blickt er auf das kommende Wochenende.

Auf diesen Moment hat Marcel Bär lange gewartet. 311 Tage nach seinem letzten Drittligator durfte der Angreifer des FC Erzgebirge Aue wieder einen Treffer bejubeln. Und das ausgerechnet an dem Ort, an dem der Mittelstürmer sein letztes Tor erzielt und sich anschließend schwer verletzt hatte. „Wunderschön hat es sich in diesem Moment...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
17.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue verliert bei Hansa Rostock: Tor in der Schlusssekunde
Bittere Niederlage für den FC Erzgebirge Aue, hier mit Mika Clausen (Mi.).
Die Veilchen haben einen ordentlichen Auftritt im Ostseestadion hingelegt und einen bereits sichergeglaubten Punkt noch aus den Händen verloren. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
16.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue beim FC Hansa Rostock: Darauf kommt es im Ostderby an
Jens Härtel (l.) trifft mit seinem FCE auf Daniel Brinkmann (r.) und dessen FC Hansa Rostock.
Zum Rückrundenauftakt in der 3. Fußball-Liga stehen sich der FC Hansa Rostock und der FC Erzgebirge Aue gegenüber. Ein Ostkracher mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Paul Steinbach
Mehr Artikel