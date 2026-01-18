FC Erzgebirge Aue: Torschütze Bär nach Derbyniederlage enttäuscht – „Ich will Spiele gewinnen“

Die bittere Last-Minute-Niederlage bei Hansa Rostock hat allen Veilchen wehgetan. Marcel Bär konnte sich nur wenig über seinen Treffer freuen. Positiv blickt er auf das kommende Wochenende.

Auf diesen Moment hat Marcel Bär lange gewartet. 311 Tage nach seinem letzten Drittligator durfte der Angreifer des FC Erzgebirge Aue wieder einen Treffer bejubeln. Und das ausgerechnet an dem Ort, an dem der Mittelstürmer sein letztes Tor erzielt und sich anschließend schwer verletzt hatte. „Wunderschön hat es sich in diesem Moment...