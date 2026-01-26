Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.

Das Frustrationslevel hat im Erzgebirge eine ganz neue Stufe erreicht. Der indiskutable Heimauftritt im so enorm wichtigen Sechs-Punkte-Spiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SSV Ulm hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Fans des FC Erzgebirge Aue haben die Nase gestrichen voll. Wutentbrannt und frustriert stürmten etliche Anhänger am...