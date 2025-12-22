Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.

Von heute auf morgen war er da. Von heute auf morgen ist er wieder weg. Das letzte Spiel des Jahres am vergangenen Samstag war zugleich das letzte von Jens Voigt als Torwarttrainer des FC Erzgebirge Aue. Der Erzgebirger verlässt den Fußball-Drittligisten nach nur einem halben Jahr. Und das nicht, weil er den Job nicht kann oder der Verein einen...