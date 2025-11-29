FC Erzgebirge Aue: Wird es ein unruhiger Dezember?

Der Fußball-Drittligist steckt seit Wochen und Monaten im Tabellenkeller fest. In Wiesbaden wurde die große Chance verpasst, einen echten Befreiungsschlag zu landen. Der Druck wächst.

Geführt – und doch verloren. Ein ordentliches Auswärtsspiel abgeliefert – und doch keine Punkte eingesackt. Die sportliche Situation beim FC Erzgebirge Aue bleibt auch nach dem 16. Saisonspiel angespannt. Ein unruhiger Dezember steht den Veilchen bevor, schlimmsten Falls sogar ein unruhiges Weihnachten. Geführt – und doch verloren. Ein ordentliches Auswärtsspiel abgeliefert – und doch keine Punkte eingesackt. Die sportliche Situation beim FC Erzgebirge Aue bleibt auch nach dem 16. Saisonspiel angespannt. Ein unruhiger Dezember steht den Veilchen bevor, schlimmsten Falls sogar ein unruhiges Weihnachten.