Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportchef Matthias Heidrich.
Sportchef Matthias Heidrich. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Sportchef Matthias Heidrich.
Sportchef Matthias Heidrich. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Wird es ein unruhiger Dezember?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Drittligist steckt seit Wochen und Monaten im Tabellenkeller fest. In Wiesbaden wurde die große Chance verpasst, einen echten Befreiungsschlag zu landen. Der Druck wächst.

Geführt – und doch verloren. Ein ordentliches Auswärtsspiel abgeliefert – und doch keine Punkte eingesackt. Die sportliche Situation beim FC Erzgebirge Aue bleibt auch nach dem 16. Saisonspiel angespannt. Ein unruhiger Dezember steht den Veilchen bevor, schlimmsten Falls sogar ein unruhiges Weihnachten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
31.10.2025
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
3 min.
Vorstand-Rumms beim FC Erzgebirge Aue: Schlesinger wird Präsident – MDR-Mann soll kommen
Nach drei Jahren kommt es im Präsidium des FC Erzgebirge zu einem Umbruch: Kommunikationsvorstand Robert Scholz (li.), Präsident Roland Frötschner (2.v.re.) und Sportvorstand Volker Schmidt (re.) werden sich freiwillig zurückziehen. Vizepräsident Thomas Schlesinger, hier links neben Vorstandsmitglied Jörg Püschmann (Mitte), wird die Nachfolge von Frötschner antreten.
Beim FC Erzgebirge Aue steht bei der Mitgliederversammlung im November ein großer Umbruch bevor. Gleich drei Vorstandsmitglieder treten den Rückzug an.
Paul Steinbach
Mehr Artikel