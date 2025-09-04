Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jonah Fabisch (links) wirft sich hinein und spitzelt Noah Pesch den Ball von den Füßen.
Jonah Fabisch (links) wirft sich hinein und spitzelt Noah Pesch den Ball von den Füßen. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Jonah Fabisch vom FC Erzgebirge Aue muss Länderspielreise absagen – Traum vom Afrika-Cup lebt weiter
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aue-Profi Jonah Fabisch konnte aufgrund seiner Gehirnerschütterung nicht zur Nationalelf von Simbawe reisen. Nun traf er im Testspiel am Mittwoch auf seinen Ex-Club.

Eigentlich sollte er an diesem Freitag in der Elfenbeinküste auf die Nationalmannschaft Benins treffen, am Dienstag dann in Südafrika auf Ruanda. Eigentlich. Denn daraus ist für Jonah Fabisch nichts geworden. Der Fußballer des FC Erzgebirge Aue erlitt vor zwölf Tagen im Spiel gegen Havelse eine Gehirnerschütterung und musste deshalb seine...
