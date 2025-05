Kehrt Fanliebling Testroet zurück zum FC Erzgebirge Aue?

Im Sommer läuft der Vertrag des Stürmers beim FC Ingolstadt aus. Egal für welchen Club er sich entscheidet, er hat ein konkretes Ziel vor Augen: Rang zwei in der ewigen Torjägerliste der 3. Liga.

Er stürmte drei Spielzeiten lang für den FC Erzgebirge Aue und avancierte zum Liebling der Veilchen-Fans. In 99 Einsätzen erzielte er 37 Tore, bereitete weitere 19 Treffer vor und war damit Jahr für Jahr entscheidend am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga beteiligt. Als er weg war, stieg der Kumpelverein sang- und klanglos in die 3. Liga ab. In...