Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg.
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg.
Luan Simnica traf gegen den TSV Havelse nur zweieinhalb Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 und ebnete den Veilchen damit den Weg zum Heimsieg. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Länderspiel-Ehre für Simnica: Aues Premierentorschütze trifft auf Deutschland
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den TSV Havelse erzielte Luan Simnica nur zweieinhalb Minuten nach Einwechslung den ersten Saisontreffer des FC Erzgebirge Aue. Demnächst geht es für ihn auf Länderspielreise.

Nur sieben Minuten hatte Luan Simnica für den FC Erzgebirge Aue in den ersten beiden Saisonspielen auf dem Platz gestanden. Cheftrainer Jens Härtel hatte in der Mittelfeldzentrale vor der Abwehr zunächst anderen Akteuren den Vorzug gewährt und den 21 Jahre alten Albaner auf die Bank gesetzt – so auch am vergangenen Sonntag beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
24.08.2025
5 min.
Mit Rücken und mit Köpfchen: Erzgebirge Aue feiert gegen Havelse den ersten Saisonsieg
Luan Simnica (rechts) ebnete den Veilchen mit seinem Ausgleichstreffer den Weg zum ersten Saisonsieg.
Am dritten Spieltag ist der Härtel-Elf der erste Dreier gelungen: Gegen den TSV Havelse haben die Auer mit 2:1 (0:1) gewonnen.
Paul Steinbach
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
25.08.2025
4 min.
Ein Tor des Willens: Uhlmann avanciert zum Matchwinner des FC Erzgebirge Aue
Eric Uhlmann (vorn) erzielte seinen ersten Treffer für die Veilchen – prompt ein wichtiges.
Neuzugang Eric Uhlmann köpfte am Sonntag seine Veilchen zum ersten Saisonsieg und belohnte sich selbst für eine couragierte Leistung.
Paul Steinbach
Mehr Artikel