Lässt Aue-Profi Günther-Schmidt seinen Knoten gegen den Ex-Club platzen?

FC Erzgebirge Aue
Der FC Erzgebirge gastiert am Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Dort gab es bereits seit einigen Jahren nichts mehr zu holen.
Für zwei der Spieler aus den Reihen des FC Erzgebirge Aue ist das Auswärtsduell am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken ein wirklich Besonderes: Sowohl Defensivmann Anthony Barylla als auch Angreifer Julian Günther-Schmidt sind in der Vergangenheit bereits für den Club aus „Ostfrankreich“ aufgelaufen, für letzteren – Aues Nummer 10...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.