Luan Simnica (rechts) ebnete den Veilchen mit seinem Ausgleichstreffer den Weg zum ersten Saisonsieg.
Luan Simnica (rechts) ebnete den Veilchen mit seinem Ausgleichstreffer den Weg zum ersten Saisonsieg. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Mit Rücken und mit Köpfchen: Erzgebirge Aue feiert gegen Havelse den ersten Saisonsieg
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am dritten Spieltag ist der Härtel-Elf der erste Dreier gelungen: Gegen den TSV Havelse haben die Auer mit 2:1 (0:1) gewonnen.

Aue.

Beim FC Erzgebirge Aue war schon vor dem dritten Spieltag in der noch jungen Drittligasaison ein wenig Druck auf dem Kessel. Keine der ersten beiden Begegnungen konnten die Lila-Weißen gewinnen – und das, obwohl sie jeweils gute und wirklich vielversprechende Auftritte hingelegt hatten. „Es wäre möglich gewesen, dass wir hier mit vier Punkten stehen, dann würden wir anders reden“, hatte Cheftrainer Jens Härtel vor dem Heimduell gegen den TSV Havelse erklärt. Denn was seiner Mannschaft fehlte, waren die Tore. Diese aber gab es am späten Sonntagnachmittag – und so auch den ersten Saisonsieg. Die Erzgebirger bezwangen den Aufsteiger vor heimischer Kulisse mit 2:1 (0:1).

Früher Schock durch Standardgegentor

Im Vergleich zur vermeidbaren 0:1-Auswärtsniederlage beim Zweitligaabsteiger SSV Ulm vertraute Härtel auf dieselben Feldspieler und nahm lediglich auf der Torhüterposition eine Änderung in seiner Startelf vor. Martin Männel, der vor der DFB-Pokal-Pause aufgrund der Einschulung seines Sohnes im Veilchenaufgebot fehlte, rückte wieder zwischen die Pfosten. Und er war prompt im Mittelpunkt: Nach einem Havelser Eckstoß erwischte TSV-Angreifer John Xaver Posselt den Ball vor dem gegnerischen Torwartroutinier und köpfte aus Nahdistanz ins Netz. Männel sprang mit seiner geballten Abwehrfaust ins Nichts und war bedient (6. Minute).

Es war eine bittere Pille für die Erzgebirger, die zuvor hätten selbst in Führung gehen können, wenn nicht gar müssen. Doch wie schon in den ersten beiden Saisonspielen gegen Rostock (0:0) und Ulm ließen die Veilchen Hochkaräter ungenutzt. Nach einem gut und zielstrebig vorgetragenen Angriff und einer punktgenauen Hereingabe von Marvin Stefaniak erwischte Jannic Ehlers den Ball nicht richtig. 95 Sekunden nach Anpfiff verlief damit eine hundertprozentige Tormöglichkeit im Sande – und so sollte es sich im Laufe der ersten Halbzeit fortsetzen. Havelse konzentrierte sich auf das Verwalten, mauerte mit Mann und Maus vor dem eigenen Strafraum und lauerte auf Umschaltmomente, Aue machte das Spiel und hatte vielversprechende Möglichkeiten. Entweder aber fehlte der letzte Pass oder die letzte Konsequenz vor dem Tor. Ehlers, der sehr aktiv war und den rechten Flügel hoch und runter marschierte, scheiterte mit einem strammen Schuss an Havelse-Keeper Tom Opitz, nur Sekunden später köpfte Julian Günther-Schmidt den Ball auf den Querbalken (9.). Auch Stefaniak (34.) und Moritz Seiffert (36.) fanden am Schlussmann kein Vorbeikommen.

Die Mittelfeldspieler drehen das Match

Es war das schon vor der Partie von Cheftrainer Jens Härtel erwartete Geduldsspiel. Gegen den tiefstehenden Regionalligaaufsteiger aus der Nähe von Hannover, der mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet war (0:0 gegen Hoffenheim II, 1:1 gegen Essen), mussten die Erzgebirger den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen lassen und fix die Seiten verlagern, um Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft zu reißen. Einfach war das nicht, so machten die Havelser nach dem freien DFB-Pokal-Wochenende in der Vorwoche einen fitten Eindruck. Zügig wurden aufkommende Räume geschlossen.

In der 51. Spielminute hätte es beinahe geklappt: Ehlers setzte mit einem feinen Querpass durch den Strafraum Stefaniak in Szene, der Offensivmann verzögerte, bat den Gegner zum Tänzchen und zog ab, traf allerdings nur den Pfosten. Havelse wurde nun aktiver, von Aue kam weniger – und Härtel reagierte mit einem Dreifachwechsel: Für Günther-Schmidt, Seiffert und Jonah Fabisch brachte er Maximilian Schmid, Mika Clausen und Luan Simnica. Und letzterer brachte das Erzgebirgsstadion prompt zum Beben: Der Neuzugang sprang in eine Pascal-Fallmann-Flanke und bugsierte den Ball mit dem Rücken über die Linie – der langersehnte, erste Saisontreffer der Auer (66.). Mit dem Ausgleich im Gepäck wollten die Veilchen nun auch den Heimsieg und drängten auf das Siegtor. Simnica (73., 80.) und Stefaniak (76., 82.) verpassten mit ihren Möglichkeiten noch den vielumjubelten Treffer, dann aber war es soweit: Eric Uhlmann köpfte eine erneute Hereingabe von Fallmann ins Glück (83.) – ganz zur Freude der 8359 Zuschauer, die die Härtel-Elf leidenschaftlich und lautstark angepeitscht hatten.

Nun mussten die Lila-Weißen den Vorsprung nur noch über die Zeit retten. Vielmehr aber versuchte die Härtel-Elf, den Spielstand weiter auszubauen. Erst wurde Fallmann im Strafraum zu Fall gebracht (90.) – Schiedsrichter Jonah Besong aber verwehrte einen durchaus möglichen Strafstoß, dann köpfte Stefaniak nach einer Fallmann-Flanke ins Tor, nach Ansicht der Referees aber aus Abseitsposition (90.+3). Dann war es vollbracht: Aue hat den ersten Dreier im Sack.

Statistik
Aue: Männel - Barylla (78. Majetschak), Malone (V), Zobel - Fallmann (V), Fabisch (V/63. Simnica), Uhlmann, Seiffert (63. Clausen) - Ehlers (90.+1 Seidel), Stefaniak - Günther-Schmidt (63. Schmid)
Havelse: Opitz - Kolgeci, Minz, Plume - Riedel (V), Oltrogge (V), Boujellab (V), Aytun - Düker - Posselt (64. Müller), Ilic (77. Paldino)
SR.: Besong (Duisburg). Zuschauer: 8359. Tore: 0:1 Posselt (6.), 1:1 Simnica (66.), 2:1 Uhlmann (83.)

