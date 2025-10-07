Muskelfaserrisse: Barylla und Collins fallen in Aue aus

Aue muss in den nächsten Wochen auf zwei Abwehrspieler verzichten. Beide Profis erleiden im Essen-Spiel die dieselbe Verletzung.

Aue. Der FC Erzgebirge Aue muss in den nächsten Wochen auf die Abwehrspieler Anthony Barylla und Jamilu Collins verzichten. Beide zogen sich im Drittliga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (2:2) Muskelfaserrisse im Oberschenkel zu. Das ergaben die MRT-Untersuchungen, wie der Club nun bestätigte.

Damit fehlen im aktuellen Profikader gleich drei Linksverteidiger. Moritz Seiffert laboriert weiterhin an den Folgen einer Schlüsselbeinfraktur und steht seit Anfang September nicht im Trainings- und Wettkampfbetrieb. Seine Position hatte Barylla seitdem inne. Vor zwei Wochen war extra der erfahrene Collins verpflichtet worden, der sich in der Schlussphase seines ersten Pflichtspiels für Aue am Sonntag nun ebenfalls verletzt hat.

Im Mannschaftstraining zurückerwartet werden in den nächsten Tagen dagegen Marcel Bär und Max Uhlig nach langen Verletzungspausen. (dpa)