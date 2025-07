Nach enttäuschendem Jahr: Neuzugang des FC Erzgebirge wagt in Aue den Neuanfang

In Saarbrücken hatte es Julian Günther-Schmidt zuletzt gar nicht einfach. In Aue will er sich wieder beweisen.

Neben dem Trainingslager-Hotel des FC Erzgebirge Aue in Bayern befindet sich ein kleiner Golfplatz. Eigentlich genau das Richtige für Neuzugang Julian Günther-Schmidt. Denn jahrelang hat sich der Fußballer mit Freunden zum Golfspielen verabredet. Mitten in der Natur die Ruhe genießen, ein paar Bälle schlagen und dabei auch ein wenig Quatsch...