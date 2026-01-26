MENÜ
Boris Tashchy legte am Wochenende keine Einstellung und Körpersprache an den Tag, die im Abstiegskampf wünschenswert ist. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Nach erbrachter Nichtleistung: FC Erzgebirge Aue stellt Boris Tashchy frei
Redakteur
Von Paul Steinbach
Nach einem lustlosen Auftritt hat der Fußball-Drittligist den offenbar wechselwilligen Offensivspieler freigestellt. Auch Ricky Bornschein wurde ein Wechsel nahegelegt.

Nach dem indiskutablen Auftritt am vergangenen Wochenende hat der FC Erzgebirge Aue personelle Konsequenzen gezogen und Offensivspieler Boris Tashchy die Freigabe erteilt, sich einen neuen Verein zu suchen. Das hat der Pressesprecher des Fußball-Drittligisten, Lars Töffling, auf Nachfrage der „Freien Presse“ bestätigt. Zuvor hatte...
