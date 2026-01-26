Nach einem lustlosen Auftritt hat der Fußball-Drittligist den offenbar wechselwilligen Offensivspieler freigestellt. Auch Ricky Bornschein wurde ein Wechsel nahegelegt.

Nach dem indiskutablen Auftritt am vergangenen Wochenende hat der FC Erzgebirge Aue personelle Konsequenzen gezogen und Offensivspieler Boris Tashchy die Freigabe erteilt, sich einen neuen Verein zu suchen. Das hat der Pressesprecher des Fußball-Drittligisten, Lars Töffling, auf Nachfrage der „Freien Presse“ bestätigt. Zuvor hatte...