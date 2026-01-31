Nach nächster Pleite: Erzgebirge Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel

Der Traditionsclub aus dem Lößnitztal steckt tief im Abstiegskampf fest. Um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern, hat sich der Fußball-Drittligist für einen Trainerwechsel entschieden.

Einen Tag nach der dritten Niederlage im dritten Rückrundenspiel hat der FC Erzgebirge Aue personelle Konsequenzen gezogen und sich von Cheftrainer Jens Härtel getrennt. Der Fußball-Drittligist steht mit 22 Punkten nach 22 Spieltagen im Tabellenkeller und ist damit akut abstiegsgefährdet. Die jüngsten beiden Niederlagen gegen zwei direkte...