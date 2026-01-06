MENÜ
Cheftrainer Jens Härtel, hier im Gespräch mit Innenverteidiger Tristan Zobel (r.), ließ sich am Montagabend nicht in die Karten schauen.
Cheftrainer Jens Härtel, hier im Gespräch mit Innenverteidiger Tristan Zobel (r.), ließ sich am Montagabend nicht in die Karten schauen. Bild: Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Nach Niederlage gegen Union Berlin: Wird Erzgebirge Aue im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Gegen den Fußball-Bundesligisten hat der FCE einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Deutlich wurden aber Baustellen insbesondere vor dem gegnerischen Tor. Kommt Verstärkung?

Der FC Erzgebirge Aue hat im Testspiel in Überlänge gegen den Fußball-Bundesligisten Union Berlin einen ordentlichen Auftritt hingelegt. „Wir können mit dem Auftritt sehr zufrieden sein. Wir haben keine Verletzten aus dem Spiel genommen, waren den vierten Tag am Stück in Aktion, haben stets ordentlich trainiert und das auch heute so...
