Nach Niederlage gegen Union Berlin: Wird Erzgebirge Aue im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen?

Gegen den Fußball-Bundesligisten hat der FCE einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Deutlich wurden aber Baustellen insbesondere vor dem gegnerischen Tor. Kommt Verstärkung?

Der FC Erzgebirge Aue hat im Testspiel in Überlänge gegen den Fußball-Bundesligisten Union Berlin einen ordentlichen Auftritt hingelegt. „Wir können mit dem Auftritt sehr zufrieden sein. Wir haben keine Verletzten aus dem Spiel genommen, waren den vierten Tag am Stück in Aktion, haben stets ordentlich trainiert und das auch heute so...