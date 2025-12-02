Neuer Vorstand des FC Erzgebirge Aue nimmt Spieler und Trainerteam in die Pflicht: Gegen Ingolstadt müssen Punkte her

Personelle Konsequenzen hat die turnusmäßige Vorstandssitzung am Dienstag nicht hervorgebracht. Wie zu erwarten gewesen war, hält die Führungsriege derzeit an den Verantwortlichen fest. Der Druck wächst jedoch.

In den vergangenen neun Spielen hat der FC Erzgebirge nur zwei Niederlagen kassiert, zudem drei Siege und vier Unentschieden geholt und damit 13 Punkte eingefahren. Lediglich die Tabellensituation ist bislang dieselbe: die Veilchen stecken nach wie vor im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Die Ergebnisse in den letzten Wochen geben immerhin...