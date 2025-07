Noch ganz viel Luft nach oben: Erzgebirge Aue gewinnt niveauarmes letztes Testspiel gegen Energie Cottbus

Eine Woche vor dem scharfen Start in die neue Saison haben die Veilchen und ihr Drittliga-Rivale fußballerische Magerkost geliefert. Das Beste aus Auer Sicht war das Ergebnis.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart mit 2:0 gewonnen. Gegen Ligakonkurrent FC Energie Cottbus hieß es am Ende 2:0 (1:0). Das Spiel fand im Lautengrundstadion in Marienberg statt, wo die Stadtverwaltung den Rasen in einen hervorragenden Zustand gebracht und der heimische Verein FSV Motor mit ganz...