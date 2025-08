Pyrotechnik und ein verschossener Elfmeter: So lief das Derby zwischen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock

Am Sonntag sind die Veilchen mit einem Ostkracher in die neue Drittligaspielzeit 2025/26 gestartet. Gegen Hansa Rostock gab es ein umkämpftes Derby ohne Tore.

Aue. Der erste Spieltag der neuen Drittligaspielzeit 2025/26 hatte prompt einen Ostkracher bereitgehalten. 14.800 Zuschauer verfolgten im rappelvollen Erzgebirgsstadion das Ostderby zwischen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock – ein Duell, das schon im Vorfeld für jede Menge Vorfreude bei den Anhängern beider Vereine gesorgt hatte. Die Veilchenfans hatten dabei ganz besonders auf einen Erfolg ihrer Mannschaft gehofft: Der letzte Heimsieg gegen Hansa lag bereits 14 Jahre zurück, diese Serie sollte nun endlich ein Ende finden. Doch letztlich blieben ihre Wünsche unerfüllt, glücklich dürften sie aber dennoch gewesen sein: 90 Minuten lang leisteten sich die Fußballer in lila-weißen Trikots einen aufopferungsvollen Kampf. Das Einzige, was letztlich fehlte, war ein Treffer. Aue und Hansa trennten sich nach einer attraktiven Partie torlos.

Spannende erste Hälfte mit vielen Chancen aber keinen Toren

Zum Saisonauftakt setzte Cheftrainer Jens Härtel auf exakt dieselbe Startelf, die er bereits bei der Generalprobe gegen Energie Cottbus (2:0) aufgestellt hatte. Dazu zählten mit Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert, Eric Uhlmann, Erik Weinhauer und Julian Günther-Schmidt gleich sechs Neuzugänge. Erneut agierten die Veilchen im 3-4-2-1-System und damit mit derselben Formation wie der Gegner, einziger Unterschied: Die Veilchen hatten sich in dieser Konstellation bereits eingespielt, Rostock nicht. Hansa-Trainer Daniel Brinkmann setzte zwar auf das gewohnte Spielsystem, im Vergleich zu den Tests gegen Aston Villa (3:1), Hannover 96 (0:3) und Eintracht Braunschweig (1:4) allerdings auf eine neuzusammengewürfelte Startelf.

Und so kamen die Erzgebirger besser in die Partie. Die Härtel-Elf war präsent in den Zweikämpfen, spielte das Rostocker Angriffspressing immer wieder gefällig aus und wurde allem voran über Standardsituationen gefährlich. Insbesondere waren es die raketenartigen Einwürfe bis in den Fünfmeterraum von Malone, die für Torgefahr sorgten. Uhlmann (5.), Günther-Schmidt (10.) und Zobel (31.) fanden als Abnehmer aber keinen Weg vorbei an Hansa-Keeper Benjamin Uphoff. So setzte es sich auch fort: Erst bekam Seiffert nach einem Solodribbling nicht genug Druck hinter den Ball und blieb mit seinem Abschluss an den sich hineinwerfenden Verteidigern hängen (22.), dann köpfte Uhlmann nach einer Malone-Flanke in die Arme von Uphoff (45.). Von den Ostseestädtern hingegen kam offensiv wenig – wenn, dann lief alles über Cottbus-Neuzugang Maximilian Krauß. Der Flügelspieler sorgte immer wieder mit Dribblings und Hereingaben für Gefahr. Die beste Hansa-Möglichkeit hatte Nico Neidhart. Der Offensivmann scheiterte nach einem Eckball gleich doppelt an Martin Männel (28.). Torlos ging es in die Pause.

Uphoff rettet Hansa einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. Die Brinkmann-Elf, immerhin eine der Topaufstiegskandidaten, konnte mit der ersten Hälfte und einem Torschussverhältnis von 4:7 offenbar nicht zufrieden sein und schnürte die Veilchen nach Wiederanpfiff regelrecht ein. Entlastung bekam die Härtel-Elf nur noch selten – wohl auch aufgrund schwindender Kräfte. Der Trainer reagierte, wechselte dreifach und brachte mit Erik Majteschak, Jannic Ehlers und Maximilian Schmid neuen Schwung ins Spiel. Aue war nun wieder am Drücker – und wie: Erst holte Schmid einen Foulelfmeter heraus, den Stefaniak jedoch verschoss (74.) – Uphoff hatte den platzierten Strafstoß entschärft –, dann kam Stefaniak eine Fußspitze zu spät, um das Zuspiel von Ehlers zu verwandeln (76.).

Aue wollte nun den Sieg, gab sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden und warf noch einmal alles nach vorn. Hansa lauerte auf Konterchancen. Und so kamen beide noch einmal zu guten Möglichkeiten, doch sowohl Christain Kinsombi (85.) als auch Mika Clausen (90.+3) ließen ihre Möglichkeiten ungenutzt. Am Ende blieb es torlos. Die Veilchen hätten mehr verdient gehabt.

Statistik:

Aue: Männel - Barylla, Malone, Zobel - Fallmann, Fabisch, Uhlmann (V/70. Majetschak), Seiffert - Weinhauer (70. Ehlers), Stefaniak (82. Clausen) - Günther-Schmidt (70. Schmid/V)

Rostock: Uphoff - Pfanne, Carstens, Wallner (V) - Mejdr, Fatkic, Schuster, Krauß - Neidhart (77. Lebeau), Stock (77. Kinsombi) - Voglsammer (65. Hummel)

SR.: Nouhoum (Oberweikertshofen). Zuschauer: 14.800.