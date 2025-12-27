MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einem Test gegen Bundesligist Union Berlin am 5. Januar beginnt für den FC Erzgebirge Aue das Jahr 2026.
Mit einem Test gegen Bundesligist Union Berlin am 5. Januar beginnt für den FC Erzgebirge Aue das Jahr 2026. Bild: PICTURE POINT
Mit einem Test gegen Bundesligist Union Berlin am 5. Januar beginnt für den FC Erzgebirge Aue das Jahr 2026.
Mit einem Test gegen Bundesligist Union Berlin am 5. Januar beginnt für den FC Erzgebirge Aue das Jahr 2026. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
So startet der FC Erzgebirge Aue ins Jahr 2026: DFB terminiert Spieltage 22 bis 27
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Planungssicherheit gibt es für die Fans der Veilchen bis Anfang März. Kurz vor Weihnachten hat der Deutsche Fußball-Bund weitere Spieltermine für die 3. Liga bekanntgegeben.

Keine lange Verschnaufpause bleibt den Fußballern des FC Erzgebirge Aue nach den Weihnachtsfeiertagen. Mit einem Testspiel am 5. Januar, Anstoß um 18.30 Uhr, gegen Bundesligist Union Berlin beginnt für die Veilchen das Fußball-Jahr 2026. Denn schon am 17. Januar startet der FC beim FC Hansa Rostock in die Rückrunde. Eine Woche später...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Ex-Aue-Profi Sebastian Hertner im Ski-Urlaub tödlich verunglückt
Sebastian Hertner im Trikot des FC Erzgebirge Aue.
Der FC Erzgebirge trauert um seinen ehemaligen Spieler Sebastian Hertner, der bei einem tragischen Unfall mit einem Sessellift ums Leben kam.
Thomas Treptow
17:00 Uhr
3 min.
Küchenbummel zwischen den Jahren in Brand-Erbisdorf: Garnelen, Plätzchen, gute Laune
Koch Stephan Schiller hat Spaß mit den Gästen des Küchenzentrums in Brand-Erbisdorf.
Das Möbelhaus Alco an seinem Standort in Brand-Erbisdorf erfindet sich gerade neu. Nach den Feiertagen nutzten viele Menschen ihre Zeit für einen Bummel auf mehreren Etagen.
Wieland Josch
21.12.2025
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Louis Lords Wunsch für 2026 nach Jahr der „Achterbahnfahrt“
Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages. Nach Abpfiff wurde er von den Fans sogar auf den Zaun gerufen – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Im letzten Spiel des Jahres hat der FC Erzgebirge einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Dadurch überwintert Aue über dem Strich. Torhüter Louis Lord war der gefeierte Mann des Tages.
Paul Steinbach
07:00 Uhr
3 min.
Verlorene Geldbörse in Freiberg: Das will der Finder mit seinem Lohn anstellen
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Über einen „Freie Presse“-Artikel wollte sich die Besitzerin des Portemonnaies beim unbekannten Finder bedanken. Er meldete sich und bekam seinen Finderlohn. Den will er aber nicht selbst behalten.
Johanna Klix
16:57 Uhr
2 min.
Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten
Spricht vor seinem Treffen mit Trump mit europäischen Verbündeten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)
Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Donald Trump mit dem Bundeskanzler und weiteren Europäern ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.
07:00 Uhr
2 min.
Lacher im Chemnitzer Stadtrat: AfD-Stadträte kommen mit den beiden AfD-Fraktionen durcheinander
Zwei Streitparteien innerhalb der AfD – zwei Fraktionen im Stadtrat.
Seit drei Monaten gibt es in Chemnitz zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat. Das sorgt sogar in deren eigenen Reihen für Verwirrung.
Erik Anke
Mehr Artikel