So startet der FC Erzgebirge Aue ins Jahr 2026: DFB terminiert Spieltage 22 bis 27

Planungssicherheit gibt es für die Fans der Veilchen bis Anfang März. Kurz vor Weihnachten hat der Deutsche Fußball-Bund weitere Spieltermine für die 3. Liga bekanntgegeben.

Keine lange Verschnaufpause bleibt den Fußballern des FC Erzgebirge Aue nach den Weihnachtsfeiertagen. Mit einem Testspiel am 5. Januar, Anstoß um 18.30 Uhr, gegen Bundesligist Union Berlin beginnt für die Veilchen das Fußball-Jahr 2026. Denn schon am 17. Januar startet der FC beim FC Hansa Rostock in die Rückrunde. Eine Woche später...