Sommerfahrplan des FC Erzgebirge Aue steht: Auf diese Gegner treffen die Veilchen

Der Sommer-Testspielkalender des FC Erzgebirge ist festgezurrt. Am 4. Juli steht ein Kurztrip nach Nordirland auf dem Plan. Anschließend startet ein Trainingslager im bayerischen Bad Gögging

Aue-Bad Schlema. Mit dem Sachsenpokalfinale beim 1. FC Lok Leipzig, Anstoß 16.30 Uhr am Samstag, steht für die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue das letzte Pflichtspiel der Saison 2024/25 bevor. Anschließend verabschiedet sich das Team in die knapp vierwöchige Sommerpause, inklusive individueller Lauf- und Athletikplänen für jeden Kicker. Denn bereits am Donnerstag, den 19. Juni, bittet Trainer Jens Härtel ab 9 Uhr zur Leistungsdiagnostik, bevor am folgenden Montag (23. Juni) das erste Mannschaftstraining angesetzt ist. Am folgenden Wochenende - Freitag und Samstag - stehen die ersten beiden von insgesamt sieben Freundschaftsspielen an.

Am 4. Juli ist Abreise zum internationalen Vergleich nach Nordirland, welcher beim dortigen Erstligisten Glenavon FC ansteht. Im Vorjahr weilten die Nordiren im Erzgebirge, bestritten dort nach 64 Jahren ein „Nachholspiel im Europapokal“, welches die Veilchen 5:0 gewinnen konnten.

Tags darauf geht es für Härtel-Elf zu einem fünftägigen Trainingslager nach Bad Gögging in Niederbayern. Im Rahmen dessen geht es gegen den Würzburger FV und die SpVgg Bayreuth.

Höhepunkt im Sommer-Testspielkalender wird ein Freundschaftsspiel im heimischen Erzgebirgsstadion gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach sein. Für die Partie am 18. Juli, Anstoß 17.30 Uhr, beginnt der Vorverkauf am 22. Juni. Für das abschließende Testspiel am 26. Juli, welches als Generalprobe dienen soll, werde noch ein Gegner gesucht. Saisonauftakt in der 3. Liga ist am ersten August-Wochenende. (tka)

Folgende Testspiele sind geplant