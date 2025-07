Teamabend des FC Erzgebirge Aue: Wer grillen musste – und die beste Gesangseinlage hinlegte

Am Mittwoch war Teamabend im Trainingslager in Bad Gögging angesagt. Nach einem trainingsfreien Nachmittag wurde gegrillt, anschließend gesungen.

Erholung war am Mittwoch angesagt bei den Drittligafußballern des FC Erzgebirge Aue. Nur eine Vormittagseinheit war angesetzt, anschließend folgte Freizeit für die sich in der intensiven Saisonvorbereitung befindenden Veilchen. Am Abend dann das Highlight: der alljährliche Trainingslager-Teamabend inklusive der Gesangseinlagen der Neuzugänge....