Viel Leidenschaft, große Moral, aber keine Punkte: Erzgebirge Aue verliert Sechs-Tore-Spektakel in Essen

Zum Abschluss der englischen Woche war der Fußball-Drittligist beim Tabellennachbarn und derzeit besten Rückrundenteam aus Essen gefordert. Die Veilchen allerdings blieben im Ruhrpott erfolglos.

Essen. Zweimal konnte der FC Erzgebirge Aue in seiner Vereinshistorie bislang bei Rot-Weiss Essen gewinnen. In den Jahren 2004 (5:1) und 2006 (1:0) gelang den Veilchen unter Gerd Schädlich ein Erfolgserlebnis im Stadion an der Hafenstraße. Beide Auswärtssiege aber liegen bereits eine gefühlte Ewigkeit zurück – und werden vorerst auch die einzigen bleiben. Am Samstagnachmittag verlor der FC Erzgebirge im Ruhrpott mit 2:4 (1:2). Aue steckt damit weiter im Abstiegskampf.

Dabei hatte es phasenweise danach ausgesehen, als könnten die Lila-Weißen tatsächlich etwas Zählbares aus Essen mitnehmen können – zumindest erschien dies als möglich. Die Elf von Cheftrainer Jens Härtel – im Vergleich zum blutleeren Auftritt unter der Woche beim 0:2 in Saarbrücken auf drei Positionen verändert (Sean Seitz, Boris Tashchy und Maxim Burghardt starteten für Mika Clausen, Anthony Barylla und Pascal Fallmann) – agierte kämpferisch und versuchte, ein besseres Gesicht als noch zuletzt zu zeigen. Dennoch hatten die Veilchen prompt Nackenschläge zu verkraften.

Erst musste Maxim Burghardt verletzungsbedingt ausgewechselt und damit der nächste potentielle Ausfall verkraftet werden (18.), dann traf Tom Moustier zur Essener Führung (21.) – und das nur wenige Augenblicke nachdem Aue selbst den Treffer auf dem Fuß hatte. Nach einem Freistoß von Jonah Fabisch verfehlte Sean Seitz mit einer Kopfballverlängerung das Gehäuse nur um Haaresbreite. Auf der anderen Seite führte die Standardsituation zum Torerfolg.

Die Erzgebirger mussten sich einen Moment lang schütteln und den Gegentreffer verdauen, kamen dann aber zurück – und wie: Der für Burghardt ins Spiel gekommene Fallmann flankte auf Ali Loune. Dieser verwandelte mit der Brust zum 1:1 (30.). Und Aue war nun besser. Die Härtel-Elf agierte selbstbewusster – und plötzlich sah es nach Fußball aus, was die Gäste spielten. Was allerdings ausblieb war der zweite Treffer. Auch weil RWE-Keeper Jakob Golz glänzend gegen Maximilian Schmid parierte (38.). So waren es die Hausherren, die wieder jubelten: Ex-Dynamo-Profi Ahmet Arslan traf per Foulelfmeter zur erneuten Essener Führung (45.).

Nach der Pause der nächste Rückschlag: Der auffällige Maximilian Schmid musste verletzt raus (52.) – wie in der Halbzeit bereits Erik Majetschak. Inmitten in diese Phase spielte Rot-Weiss Essen, das beste Rückrundenteam, groß auf – insbesondere ihr Top-Torjäger Arslan. Erst scheiterte der Offensivmann mit einem sehenswerten Volley aus der Distanz an der Latte (60.), dann traf er aus ähnlicher Position ins Tor (65.).

Die Veilchen ließen sich aber nicht unterkriegen und zeigten Moral. Die Härtel-Elf wollte mit aller Macht zurückschlagen. Joker Ricky Bornschein köpfte zu harmlos (70.), dann scheiterte Loune am wieder glänzend reagierenden RWE-Schlussmann Golz (78.). Besser machte es Steffen Nkansah. Der Innenverteidiger köpfte nach einer Ecke zum 2:3-Anschluss (79.). Als alles danach aussah, dass die Erzgebirger nun auch noch den Ausgleich markieren und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf ergattern könnten, konterten die Essener durch den Ex-Lok-Leipzig-Profi Eric Voufack zum entscheidenden 4:2. Die Auer verloren damit trotz großer Moral und einer Menge Leidenschaft und müssen in den nächsten Wochen wohl auf noch einige weitere, wichtige Spieler verzichten.

Statistik

Essen: Golz - Rios Alonso (V), Schultz, Kraulich - Eitschberger (57. Voufack), Gjasula, Mustier, Brumme (68. Wagner) - Safi (90.+2 Wintzheimer), Mizuta (68. Martinovic) - Arslan (90.+1 Kaparos)

Aue: Männel - Burghardt (18. Fallmann), Nkansah, Majetschak (46. Hoffmann), Jakob - Fabisch, Pepic (V) - Schmid (52. Sijaric), Loune, Seitz (67. Stefaniak/V) - Tashchy (68. Bornschein)

SR.: Wittmann (Wendelskirchen). Zuschauer: 17.307. Tore: 1:0 Moustier (21.), 1:1 Loune (30.), 2:1 Arslan (45./Foulelfmeter), 3:1 Arslan (65.), 3:2 Nkansah (79.), 4:2 Voufack (90.)