Vor Hoffenheim-Auswärtsspiel: Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert

Über Nacht haben Fans des SV Waldhof Mannheim den Veilchen-Bus aufgesucht und beschmiert. Noch vor Anpfiff haben die FCE-Fans das Graffiti „verschönert“.

An diesem Nachmittag ist der FC Erzgebirge Aue bei der Bundesligareserve der TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Dort wollen die Veilchen unbedingt einen Auswärtssieg einfahren und nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen Waldhof Mannheim (0:2) eine Reaktion zeigen. An diesem Nachmittag ist der FC Erzgebirge Aue bei der Bundesligareserve der TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Dort wollen die Veilchen unbedingt einen Auswärtssieg einfahren und nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen Waldhof Mannheim (0:2) eine Reaktion zeigen.