Eine böse Überraschung für die Veilchen gab es bereits am Sonntagmorgen.
Eine böse Überraschung für die Veilchen gab es bereits am Sonntagmorgen. Bild: Paul Steinbach
FC Erzgebirge Aue
Vor Hoffenheim-Auswärtsspiel: Mannschaftsbus des FC Erzgebirge Aue beschmiert
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über Nacht haben Fans des SV Waldhof Mannheim den Veilchen-Bus aufgesucht und beschmiert. Noch vor Anpfiff haben die FCE-Fans das Graffiti „verschönert“.

An diesem Nachmittag ist der FC Erzgebirge Aue bei der Bundesligareserve der TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Dort wollen die Veilchen unbedingt einen Auswärtssieg einfahren und nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche gegen Waldhof Mannheim (0:2) eine Reaktion zeigen.
