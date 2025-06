Was die Fußballer des FC Erzgebirge Aue bei der Leistungsdiagnostik zu absolvieren hatten

Am Freitag standen bei den Veilchen leistungsdiagnostische Verfahren auf dem Programm. Es war der Startschuss für die am kommenden Montag offiziell beginnende Saisonvorbereitung.

Die Fußballer des FC Erzgebirge Aue sind wieder in ihrer sportlichen Heimat eingetroffen. Am Freitag kehrten sie ins Erzgebirgsstadion zurück und waren sofort wieder in Aktion – allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern im Stadioninneren: die leistungsdiagnostischen Tests standen auf dem Programm. Jeder der FCE-Kicker erhielt über die...