Wegen zu hoher Ticketpreise: Aue-Ultras boykottieren Sachsenpokalspiel in Taucha – so äußern sich die Vereine

14,45 Euro für ein Vorrundenspiel im Fußball-Sachsenpokal: Zu viel sagen die FCE-Anhänger, gerechtfertigt meint der Gastgeber.

Der 6. September sollte für die Fußballabteilung des Landesligisten SG Taucha 99 zu einem Fest werden. Dann kommt der FC Erzgebirge Aue zur 2. Runde im Sachsenpokal an die Parthe. 2000 Zuschauer finden auf dem Sportplatz rund um den Rasen Platz. Es gibt 300 Sitzplätze. Doch aktuell sieht es danach aus, dass das „Spiel des Jahres“ nicht...