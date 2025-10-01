Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bus der BSG Wismut Aue wurde schwer beschädigt.
Der Bus der BSG Wismut Aue wurde schwer beschädigt.
FC Erzgebirge Aue
"Wirft ein fatales Licht auf Fußballfans": Erzgebirge-Aue-Fans von Aachener Hooligans brutal attackiert - Polizei nimmt vier Verdächtige fest
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ereignisse nach dem Drittligaspiel zwischen Alemannia Aachen und Erzgebirge Aue lösen Empörung aus. Sowohl beide Clubs als auch Aachener Fans verurteilen die Vorfälle aufs Schärfste. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen.

Fans des FC Erzgebirge Aue machten sich nach dem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Alemannia Aachen gerade auf den Heimweg, als teils mit gelben Sturmhauben vermummte Chaoten die Straße blockierten. Die Aachener Hooligans stürmten auf die Fahrzeuge zu, schlugen Fensterscheiben ein und demolierten die PKWs auf brutale Art und Weise. Panisch und hektisch...
