Jonah Fabisch trifft in den kommenden Tagen in der WM-Qualifikation auf Südafrika und Lesotho.
Jonah Fabisch trifft in den kommenden Tagen in der WM-Qualifikation auf Südafrika und Lesotho. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
WM-Qualifikation statt Landespokal: Profi des FC Erzgebirge Aue trifft auf Südafrika
Redakteur
Von Paul Steinbach
Jonah Fabisch wurde zuletzt stets ins Nationalteam Simbabwes berufen. So auch diesmal. Für den Mittelfeldspieler des FCE geht es darum, sich für ein großes Endrundenturnier zu empfehlen.

Aue.

Während die Teamkollegen des FC Erzgebirge Aue die Zeit nach der Englischen Woche nutzen, um ein wenig durchzuschnaufen und sich auf die Landespokalbegegnung gegen Panitzsch/Borsdorf (Samstag, 14 Uhr) vorzubereiten, befindet sich Mittelfeldspieler Jonah Fabisch auf Länderspielreise mit der Nationalelf Simbabwes. Bereits bei den letzten beiden Länderspielpausen war der 24-Jährige ins Nationalteam berufen worden. Im September musste der Veilchenprofi allerdings kurzfristig wegen einer Gehirnerschütterung absagen.

Diesmal ist er fit und damit ein Kandidat, bei den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Südafrika (10. Oktober) und Lesotho (13. Oktober) mitzuwirken. Für den Mittelfeldmann geht es außerdem darum, sich für den im Dezember in Marokko beginnenden Afrika-Cup, für den Simbabwe nominiert ist, zu empfehlen. Mit der Teilnahme an der Endrunde würde für den Auer Stammspieler ein Traum in Erfüllung gehen. (past)

